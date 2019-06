Vorsicht, Wespenstich!

Immuntherapie

Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt die Behandlung, deren Kosten von der Krankenkasse zur Gänze übernommen werden, ausdrücklich auch für Kinder ab 5 Jahren. Und so funktioniert sie: Der Betroffene bekommt den Allergie-Auslöser monatlich über einen Zeitraum von drei, besser aber fünf Jahren in den Oberarm injiziert. In anfangs steigender Dosierung (Aufdosierungsphase) gewöhnt sich der Körper langsam und nachhaltig an das Insektengift. Mit Erreichen der sogenannten Erhaltungsdosis sind die Patienten geschützt. Diese Aufdosierungsphase kann auf zwei Arten durchgeführt werden: ambulant oder stationär als Schnell-Schema. Danach ist nur noch eine Spritze etwa alle vier Wochen beim niedergelassenen Facharzt nötig (Erhaltungsphase). Die ambulante Aufdosierung dauert mehrere Monate und sollte idealerweise vor der Flugzeit der Insekten beendet sein. Das Schnell-Schema ist mit einem mehrtägigen Krankenhausaufenthalt verbunden. Ihr Vorteil: Die Therapie kann kurz vor oder sogar während der Saison gestartet werden und bietet einen raschen Schutz bereits nach der ersten Woche.