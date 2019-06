„Beharrliche“ Zeugin und Plechs Minister-Kontakte

Der Buwog-Strafprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und andere ist am Mittwoch mit der Einvernahme einer Zeugin fortgesetzt worden, die die Privatisierung der Bundeswohnungen als Koordinatorin bei der später siegreichen Immofinanz begleitet hatte. Dabei hatte die Zeugin neben den Antworten auf die Fragen von Richterin Marion Hohenecker selbst zahlreiche Fragen an die Vorsitzende des Schöffensenats parat, um die Erinnerungen an das vor 15 Jahren Geschehene aufzufrischen. Dies brachte Hohenecker zum Schmunzeln, sie meinte: „Sie sind die erste Person, die beharrlich an mich Fragen stellt.“