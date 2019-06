Ex-Schwimmverbands-Boss Paul Schauer ist tot

Richterin Kobinger-Böhm gab etwas später während des Prozesses bekannt, dass ihr ein am Dienstag abgesandter Brief zugestellt worden sei, der gemäß Datierung von Schauer am Montag - seinem Todestag - verfasst worden sein soll. Das Schreiben beinhalte aber keine handschriftliche Unterschrift. Kobinger-Böhm: „Der Brief ist eine Replik auf die Anklage, er enthält seine Sicht der Dinge. Es ist aber in keiner Art eine Art Abschiedsbrief.“