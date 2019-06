Erste Bilder von Wiens neuem Party-Hotspot

Akuell laufen die Bauarbeiten noch auf Hochtouren. Am Freitag, den 14. Juni, soll ab 20 Uhr in der neuen Diskothek aber bereits gefeiert werden. „Es wird kein Club, sondern eine richtige Diskothek, wie man sie von früher kennt", erzählt Andreas Prix, in der Szene auch unter "Prixi" bekannt, der für die neue Location verantwortlich ist. Dass hier bereits ein halbes Jahr umgebaut wird, merkt man. „Ich war wirklich erstaunt, als ich die Stufen hinunter gegangen bin, wie schön alles schon aussieht. Dass so viel Club-Flair hinter der Eingangstüre steckt, hätte ich mir nicht gedacht“, so Redakteurin Vanessa.