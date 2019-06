Raus aus dem Schatten, rein ins Rampenlicht

Tatort U20-WM: Mit dem Neunerpack gegen Honduras schrieb Erling Haaland Geschichte. „Er hat eine unglaubliche Mentalität“, gerät Freund ins Schwärmen. Toll präsentierten sich auch Kim Jung-Min (trifft mit Südkorea im Finale auf die Ukraine) sowie die Malier Ousmane Diakite, Mo Camara und Sekou Koita. Camara kämpft um einen Platz bei Salzburg. „Ich halte große Stücke auf ihn“, so Freund. „Wichtig ist, dass er so viel wie möglich spielt.“ Ist das in der Mozartstadt nicht gewährleistet, wird der 19-Jährige, zuletzt bei Hartberg, erneut verliehen.