Giraffen in Safaripark vom Blitz erschlagen

Zwei Giraffen sind in einem Safaripark im US-Bundesstaat Florida durch einen Blitz erschlagen worden. „,Lily‘ und ,Jioni‘ waren auf ihrer Weide in ihrem Lebensraum, als ein schweres Gewitter aufzog“, schrieb der Lion Country Safaripark am Dienstag auf seiner Facebook-Seite. Warum sich die Tiere nicht unterstellten, wird wohl nicht mehr geklärt werden können.