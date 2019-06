Warenvernichtungs-Verbot für Online-Handel „Unfug“

Bevh-Präsident Gero Furchheim bezeichnete die Idee, die Zerstörung von Retourenwaren gesetzlich zu verbieten, als „Unfug“. Kein Unternehmen habe ein Interesse, wirtschaftlich sinnvoll verwertbare Ware wegzuwerfen oder zu vernichten. „Es gibt viele Konzepte, die Auswirkung des uns vom Staat verordneten Widerrufsrechts sinnvoll in den Einklang mit der Ökologie zu bringen - Aufarbeitung, Sonderverkäufe, sozial motivierte Schenkungen. All das ist auf freiwilliger Basis geübte Praxis“, so Furchheim.