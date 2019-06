EU beschließt neue Bestimmungen für Drohnenflüge

Nach Störungen des Flugbetriebs an verschiedenen Flughäfen werden Regeln für Drohnen europaweit vereinheitlicht. Die zuständige Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) in Köln veröffentlichte am Dienstag Bestimmungen, die bis Juni 2020 in nationales Recht übergeführt werden müssen.