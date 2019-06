„eFootball PES 2020“ stürmt im September den Rasen

Eine verbesserte Ballannahme, kontextsensitive Schussgenauigkeit, eine realistischere Verteidigung, taktische Fouls sowie ein adaptives Spielerinteraktionssystem, das Persönlichkeiten auf dem Platz noch stärker zur Geltung bringt, gehören neben der erneuerten Meister-Liga und dem Modus „Matchday“ zu den Neuerungen von „eFootball PES2020“, dem nächsten Ableger von Konamis beliebter Fußball-Simulation. Dieser erscheint am 10. September für PS4, Xbox One und PC (via Steam). Ein erster Trailer stimmt auf die neue „PES“-Saison ein.