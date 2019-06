„Contra: Rogue Corps“: Action-Serie kehrt zurück

Mit „Contra: Rogue Corps“ hat Konami am Dienstag im Rahmen der E3 die Rückkehr der „Contra“-Reihe auf PC (via Steam) und Konsole bekannt gegeben. Getreu seinen Wurzeln soll der am 26. September erscheinende Shooter den Fokus auf Twin-Stick-Action mit rasantem Run-and-Gun-Gameplay legen. Neben einer Story-Kampagne, die wahlweise alleine, mit bis zu vier Freunden oder mit zufällig ausgewählten Spielern online bestritten werden kann, können sich Gamer auf einen Online-Multiplayer mit PVP-Matches sowie einen lokalen Couch-Koop-Modus für bis zu vier Spieler freuen.