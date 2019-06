Blitz schlug bei bekannter Buschenschenke ein

Unwetter mit Hagel und heftigen Regenschauern haben Dienstagabend wie berichtet die Einsatzkräfte in Kärnten auf Trab gehalten. In Rosegg mussten mehrere Keller ausgepumpt werden. Auch Hunderte Blitze erhellten den Abendhimmel. In Millstatt schlug ein Blitz vermutlich unmittelbar in die Blitzschutzanlage des Wirtschaftsgebäudes der bekannten Buschenschenke Höfler ein. Da es auch zu einer Rauchentwicklung im Stallgebäude kam, standen vorerst mehrere Feuerwehren des Bezirkes im Einsatz.