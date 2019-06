„Zelda: Breath of the Wild“ bekommt Nachfolger

Viel zu sehen und zu erfahren gab es nicht, dennoch dürften die Fans über diese Nachricht glücklich sein: Nintendo kündigte am Dienstagabend im Rahmen der E3 einen direkten Nachfolger zu „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ an. Ein erster Teaser-Trailer, der Held Link und Prinzessin Zelda zeigt, stimmt darauf ein. Wann der Titel für die Switch (oder deren mögliche Nachfolge-Konsole) erscheinen soll, ist nicht bekannt - er befinde sich „in Entwicklung“, so Nintendo.