Baustart des Anschlusses Hagenau frühestens 2020

Land und Asfinag haben den Baustart im Juni 2019 wieder verschoben. Der Grund: Nach einer zusätzlichen Bodenerkundung wird die benötigte Unterführung nicht in einer offenen, sondern in einer geschlossenen Bauweise errichtet. Für diese Änderung ist eine Genehmigung des Verkehrsministeriums notwendig. Mit einem Baustart am Kreisverkehr in Salzburg-Itzling – von dem die Auffahrtsrampe des Halbanschlusses führen soll – rechnet man daher frühestens im Mai kommenden Jahres.