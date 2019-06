Straße über Wurzenpass bleibt nach Mure gesperrt

Heftige Regenschauer gingen Dienstagabend und in der Nacht auf Mittwoch in weiten Teilen Kärntens nieder - wir haben berichtet. In manchen Orten hat es sogar gehagelt. Eine Mure hat die Straße über den Wurzenpass verlegt. Trotz allem brachte der Regen eine gute Sache mit sich: Der Brand in Zell Freibach dürfte gelöscht sein.