U21-Sensation! Österreich schlägt Frankreich 3:1

Österreichs U21-Nationalteam hat sechs Tage vor dem ersten EM-Auftritt einen tollen Achtungserfolg gefeiert! Die Österreicher gewannen am Dienstag das finale Testmatch vor dem Start des Turniers in Italien und San Marino gegen den Titel-Mitfavoriten Frankreich in Hartberg 3:1 (1:0). Die ÖFB-Tore erzielten der künftige Leipzig-Profi Hannes Wolf (21., 58.) sowie Husein Balic (85.) von St. Pölten.