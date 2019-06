Spendensammlerin war gemeine Uhren-Diebin

Sie zerrte an Uhr

Dann verspürte er, wie die Frau mehrmals an der Uhr zog und zerrte und dabei versuchte, den Verschluss des Uhrbandes zu öffnen. Die Täterin scheiterte jedoch an der doppelten Verriegelung des Verschlusses und konnte dem Pensionisten die Armbanduhr nicht entreißen. Der Pensionist erstattete anschließend Anzeige bei der Polizeiinspektion Kremsmünster und könnte die Täterin gut beschreiben.