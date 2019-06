Villach: Einbrecher flexten den Tresor im WC auf

Die Täter begaben sich anschließend in das Büro im Erdgeschoß, rissen den in einem Möbelschrank befindlichen Stahltresor aus der Verankerung und zerrten ihn in den ersten Stock. Dabei schliffen sie ihn am Boden entlang und über die Stiege nach oben. Im Obergeschoß angekommen, hievten sie den Tresor in das neben der aufgebrochenen Hintertüre befindliche Herren-WC.