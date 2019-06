Kardinal verteidigt Todesstrafe & kritisiert Papst

Der US-amerikanische Kardinal Raymond Burke und eine kleine Gruppe an bischöflichen Mitstreitern kritisieren die Absage des Papstes an die Todesstrafe. Die Kirche habe nicht geirrt, als sie noch den Standpunkt vertrat, dass die Ausübung der Todesstrafe zulässig sei, wenn sie „wirklich notwendig ist, die gerechte Ordnung von Gesellschaften“ aufrechtzuerhalten, heißt es in einem von ihnen veröffentlichten Dokument, wie Kathpress berichtet.