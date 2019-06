Leibhaftiger Bowser bei Nintendos E3-Präsentation

Zwei neue Manager - der frisch angetretene Japan-Boss Shuntaro Furukawa und der ebenfalls frischgebackene US-Geschäftsführer Doug Bowser - haben Nintendos Auftritt auf der Videospielemesse E3 eröffnet. Dass kann ob des Nachnamens des Letzteren nicht ohne Schenkelklopfer ablaufen kann, versteht sich von selbst: Der virtuelle Mario-Endgegner crashte die Anmoderation, um kurz darauf Platz für den realen Bowser zu machen. Und der hatte eine ganze Menge Trailer - unter anderem zum Nachfolger von „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ - und Veröffentlichungstermine im Gepäck. Alle Infos im großen E3-Video oben.