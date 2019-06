Salzach-Kraftwerk geht jetzt fix ans Netz

Noch ist der Bahnschranken in Gries passierbar. Bürgermeisterin Barbara Huber (ÖVP): „Wir haben alles mit positiven Verhandlungen abgeschlossen.“ Wildbäche wurden verbaut. Ein kleines Naherholungsgebiet sei dort entstanden. Günther Schrott, nach der Abspaltung von roten Mandataren SPÖ-Ortsparteichef: „Strom brauchen wir. In unserer Region gibt es lange Wintermonate und Schneeschmelze. So nutzen wir das Wasser ideal.“ Mit dem Festakt am Donnerstag endet der Testbetrieb.