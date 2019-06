Die „MenAir“ hebt zu neuen Karriere-Höhenflügen ab

Heute Abend (20.25) im Sportpark Graz die Ungarn zum Beispiel. Mit zwei 3:0-Siegen daheim und Samstag auswärts in Budapest wäre der Einzug in die finale Phase der Silver League fix. „Sie setzen nicht so wie wir auf eine Stamm-Mannschaft, wechseln viel durch. Wir sind daher sicher besser eingespielt, das wird unser Vorteil sein“, glaubt MenAir.