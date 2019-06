Was eine Hausverwaltung tun darf - und was nicht!

Zum Thema Miete: Die Hausverwaltung schickt die monatlichen Abrechnungen an die Mieterinnen und Mieter aus. Gibt es – abgesehen von der Indexanpassung – irgendwelche Möglichkeiten, die Miete zu erhöhen?

Eine Mietzinserhöhung gibt es überhaupt nicht. Nur in einem einzigen, bestimmten Fall des §18, der aber in den letzten Jahren kaum noch eintritt. (Anm.: Es geht um besonders sanierungsbedürftige Gebäude mit extrem niedrigen Mieten.) Beim Index handelt es sich um eine Wertanpassung von einer in der Vergangenheit eingetretenen Entwertung des Geldes – der Index zieht da also erst nach.