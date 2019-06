In Wels sind drei Messehallen und Parkdeck geplant

„Ende Juni soll es ein Übereinkommen aller Parteien geben, wie es weitergehen soll“, übt sich FP-Stadtchef Andreas Rabl in Sachen Masterplan „Messegelände Neu“ in Geheimhaltung. Denn bis dato kennt nur der Stadtsenat die Pläne von Messedirektor Robert Schneider, der sich ebenfalls bedeckt gibt. „Der Masterplan sieht zwei Ausbaustufen vor. Es ist ein großes Projekt.“ Dieses soll dem Messeareal ein völlig neues Gesicht verpassen. Denn das Gelände könnte noch weiter Richtung Westen und damit weg vom Stadtzentrum rücken. Dafür sind auch zwei Zubauten an die Rotax-Halle als Ersatz für zwei ältere Gebäude im Osten geplant.