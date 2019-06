Saison der Plagegeister: Hilfe gegen Mücken & Co.

Lange zeigte sich der Frühling in diesem Jahr von seiner winterlichen Seite, doch kaum steigen die Temperaturen, ziehen mit den Sonnenstrahlen scheinbar auch die ersten Mücken ins Land. Die ließen sich offenbar vom kalten Mai nicht abschrecken und schwirren fit wie eh und je zwischen Grillfesten und Schwimmbadbesuchen umher. „Natürlich hängt es von Temperatur und Luftfeuchtigkeit ab, wann sie schlüpfen“, erklärt Peter Kreidl von der Medizinischen Universität Innsbruck die Widerstandskraft der Insekten, aber: „Würden sie die Kälte nicht überleben, müsste der Winter ihnen ja den Garaus machen.“ So schnell werden wir die Plagegeister also nicht los. Um den Sommer trotzdem genießen zu können, heißt es also vorbeugen.