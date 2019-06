Gartenhecke im Lungau stand in Flammen

Am Dienstagvormittag kam es in einem Einfamilienhaus in St. Michael zu einem Brand einer Gartenhecke. Die Ursache dürfte Asche aus einer Brennschale gewesen sein. Durch starke Windböen fing die Hecke Feuer, das anschließend auf zwei Bäume des Nachbargrundstücks übergriff. Die herbeigerufenen Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand.