Bruckner Orchester plant eine „neue Zeitrechnung“

Mit der ersten eigenen Konzertreihe des Bruckner Orchesters Linz, kurz BOL, im Brucknerhaus bricht so etwas wie eine neue Ära an. „Wir setzen alles daran, dass diese Konzerte unverwechselbare Ereignisse werden, die sie nur mit uns erleben können“, verspricht Chefdirigent Markus Poschner nicht weniger als „eine neue Zeitrechnung“. Auf dem Programm stehen am 26. Jänner Bruckners Nullte und die 1. Symphonie. Am 5. März feiert das BOL den 50. Geburtstag der Linzer Rockband Eela Craig mit einer Uraufführung der neuen „Missa Universalis“ in einer Orchesterfassung von Thomas Mandel!