Raiffeisen baut auf VW- und Zalando-Architekten

„Umliegenden Stadtteil aufwerten“

Auf der Visitenkarte der Deutschen stehen die Zalando-Zentrale in Berlin, die Autostadt Wolfsburg von VW, und der 428 Meter hohe Haikou-Tower in China. Gebäude, mit denen Ausrufezeichen gesetzt werden - so wie es nun auch der Raiffeisenlandesbank gelingt, die damit „den umliegenden Stadtteil attraktiviert und aufwerten“ will, wie Generaldirektor Heinrich Schaller sagt.