Neuer Trailer entführt Elsa & Anna in hohen Norden

In der Fortsetzung des Disney-Blockbusters hat Elsa eine Mission. Was genau diese Mission ist, bleibt aber noch im Dunkeln. „Die Vergangenheit ist anders, als du denkst“, ist einer der Steintrolle in dem neuen Trailer zu „Die Eiskönigin 2“ als Stimme aus dem Off zu hören. „Du musst die Wahrheit herausfinden. Gehe nach Norden, durchquere den verzauberten Wald, hinein ins Unbekannte … Aber seid vorsichtig!“, warnt das Fabelwesen.