Serientäter Hund: Er biss schon sein neuntes Opfer

Auflagen ignoriert

Dies ignorierte der Hundehalter aber und verzichtete auf den Maulkorb, er habe den Hund aber laut seinen Angaben an der Leine geführt. Am Gehsteig grüßte der 77-Jährige den 65-Jährigen, der vor der Schule auf seinen Enkelsohn wartete. Als der Mann sich in Bewegung setzen wollte, um seinem Enkel entgegen zu gehen, biss der Hund ihn plötzlich ins Bein.