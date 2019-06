Vorsicht vor verseuchten Smartphones aus Fernost!

BSI warnt vor Doogee und M Horse

Bei ihren Tests wurden die BSI-Experten schnell fündig: Tief in der Firmware der Smartphones hatte sich der Schädling Andr/Xgen2-CY eingenistet. Der sende verschiedenste Daten zum Gerät an seine Hinterleute und sei auch in der Lage, weitere Viren nachzuladen - etwa Banking-Trojaner. Für die Geräte von Doogee und M Horse wurde nach Entdeckung des vorinstallierten Schädlings eine Warnung herausgegeben.