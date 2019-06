Seit 70 Jahren geht’s um die Wurst

Am 19. August feiert „Straußerl“ seinen 85. Geburtstag. Ansehen tut man ihm das Alter nicht. Im Gegenteil. 840 Versicherungsmonate – „ich war niemals krank!“ – haben sich in 70 Jahren als Fleischer angesammelt. Mit der Eröffnung eines eigenen Betriebes in der Südsteiermark haben 1960 die wöchentlichen Fahrten nach Graz begonnen: „Die Märkte waren schon damals wichtige Abnehmer!“ Seinen prestigeträchtigsten Abnehmer hat er freilich in Arnold Schwarzenegger gefunden. Der hat sich etwa bei den Dreharbeiten zum Terminator mit steirischem Strauß-Leberkäse versorgen lassen: „Wenn Arnold in der Steiermark ist, kommt er mich schon besuchen!“ Meistens in Begleitung von Lucky Joe Strauß. Josefs Sohn (ja, der Lottogewinner!), ist ja vor Jahren in die USA ausgewandert: „Der kommt viel zu selten heim. Die Enkerln würde ich gerne öfters sehen.“ Arbeiten will ern „solange er gesund bleibt und solange der Herrgott will“. Die Nachfolge macht ihm Sorgen. Vor schweren Schicksalsschlägen ist auch der rüstige Fleischer nicht verschont geblieben. Sohn Andreas, der den Betrieb übernehmen hätte sollen, ist 1991 bei einem Autounfall verstorben.