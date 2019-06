Zivilschutz-Vize stellt sich Kritik aus Gemeinde

Es ging um 18 Cent pro Bürger. So viel müssen Gemeinden nämlich pro Jahr an den Zivilschutzverband überweisen. Zu viel, befand Bürgermeister Rudolf Friewald aus Michelhausen. Die Versorgung durch Rettung und Feuerwehr sei mehr als ausreichend, meinte der VP-Politiker im Gemeinderat. Und zur Not gäbe es ja auch noch das Bundesheer. Den einstimmigen Beschluss vom 14. Juni 2016 unterstützte damals auch Jungmandatar Heinreichsberger. Genau dieser ist mittlerweile zum Zweiten Vizepräsidenten des Verbandes aufgestiegen. Und als solcher will er eigentlich nichts lieber als einen raschen Wiedereintritt seiner Heimatgemeinde. „Gerade das Thema Blackout wird in letzter Zeit immer wichtiger thematisiert. Gemeinden und Bürger sollten sich auf großflächige Stromausfälle vorbereiten“, betont Heinreichsberger. Bei Präventivmaßnahmen leiste der Zivilschutzverband Hilfe.