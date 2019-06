Ein Tag im Zeichen der Buschenschank

Derzeit ist die Mandatarin mit ihrer Kampagne im ganzen Land unterwegs, um so viele Betriebe wie möglich persönlich kennenzulernen. „Ich will den Bekanntheitsgrad der Heurigen steigern und das Bewusstsein der Bevölkerung für die Notwendigkeit der Buschenschank in unserem Land wecken“, so Eisenkopf. Die beste Gelegenheit, den eigenen Betrieb vorzustellen, haben Interessierte am 17. August, dem 1. Burgenländischen Buschenschank-Tag. Da soll sich alles um die beliebten Nahversorger drehen. Kredenzt wird, was aus der hauseigenen Landwirtschaft kommt, von Wein und Säften bis zum Speck.