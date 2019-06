Ex-ÖFB-Teamchef Koller fliegt beim FC Basel raus!

Eher zugetraut wird die Erfüllung dieser beiden Hauptziele des FC Basel, der zuletzt im Meisterkampf zweimal in Serie gegen die Young Boys Bern den Kürzeren gezogen hat, laut „Blick“ dem Noch-Trainer des FC Aarau, Patrick Rahmen. Der 50-Jährige scheiterte zwar erst jüngst in der Relegation am Aufstieg in die Super League, aber immerhin gab es dabei ein ordentliches Spektakel: Nach einem 4:0 Auswärtssieg bei Xamax Neuchatel verlor man das Rückspiel daheim noch mit 0:4 nach 120 Minuten - und scheiterte dann auch noch im Elfmeterschießen. Zumindest Rahmen selbst könnte den Aufstieg im Nachhinein also doch noch realisieren…