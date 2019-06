Schulen bauen Betreuung am Nachmittag weiter aus

Exakt 6706 Mädchen und Buben werden an 117 Salzburger Schulen am Nachmittag betreut. Über den Sommer werde das Angebot noch einmal erweitert, so Birgit Heinrich von der Bildungsdirektion: Die Volksschulen Großarl, Niedernsill und Wagrain starten neu mit dem Angebot, in den Volksschulen Lehen 1 und 2, Parsch, Leopoldskron (alle Stadt), Hallein-Stadt und Bad Hofgastein werden bestehende Gruppen erweitert.