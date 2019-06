Monströser Wels aus dem Bodensee gefischt

Nein, es ist keine Fotomontage - und ja, derartige Kaliber schwimmen tatsächlich in unseren Seen umher. Einen dieser Kolosse hatte nun ein Berufsfischer am Bodensee an der Angel und zog den Riesen wohl im Schweiße seines Angesichts an Land. Mit einer Länge von knapp 2,5 Metern und einem Kampfgewicht von 100 Kilo ein echter Brocken - für den Fischer selbst gab es Lob für den Fang, aber - wie meist üblich - auch ordentlich Kritik …