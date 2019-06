Hütter für Bundesliga-Stars Trainer der Saison

Eintracht-Frankfurt-Coach Adi Hütter ist für die Spieler der deutschen Bundesliga der Trainer der Saison 2018/19. In einer anonymen Umfrage des Fachmagazins „kicker“, an der 250 Profis teilnahmen, erhielt der Vorarlberger 40,4 Prozent und lag damit weit vor dem zweitplatzierten Friedhelm Funkel von Fortuna Düsseldorf (16,8). Dabei war die Kritik (siehe Video oben) an Hütter zu Beginn seiner Amtszeit groß.