E-Scooter-Boom fordert erstes Todesopfer in Paris

Erst in der vergangenen Woche hatte die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo weitere Einschränkungen für die Nutzung der Roller angekündigt. Sie sollen etwa künftig nicht mehr auf Gehsteigen geparkt werden dürfen. Die E-Scooter sollen außerdem in Parks und Gärten verboten werden. Bereits untersagt ist es in Paris, mit den Rollern auf Gehsteigen zu fahren. Die Roller hätten sich auf eine „anarchistische Weise“ vervielfacht, monierte Hidalgo auf Twitter. Derzeit gebe es zwölf Betreiber mit rund 20.000 E-Scootern, ohne Regulierung würden es bis zum Jahr 2020 doppelt so viele sein. In der Vergangenheit hatten sich laut Hidalgo Unfälle gehäuft.