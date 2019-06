Sängerin Rihanna zeigt sich erotisch

Sängerin Rihanna weiß ihren Körper in Szene zu setzen und zeigt sich gerne erotisch. Für ihre Unterwäschelinie Savage X Fenty rekelte sich die Popsängerin gerade erst persönlich als Werbetestemonial in ihren Entwürfen. Für ein Magazin posierte sie jetzt in einem durchsichtigen Leoparden-Anzug, der sich wie eine zweite Haut über ihren Körper zog.