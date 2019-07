Weg mit dem Lack! Jetzt kommt Nagelpuder

Mit dem Nagellack ist das immer so eine Sache. Er will oft nicht so, wie man selbst will. Außerdem darf man es nicht eilig haben, sonst verwischt das ganze Kunstwerk sowieso. Rechnet man noch die Zeit für Grundierung und Überlack ein, dauert das Auftragen eines neuen Farbanstrichs für die Nägel gerne mal gut 30 Minuten. Doch das soll sich mit dem Dip Powder ändern. City4U weiß, wie der neue Trend funktioniert.