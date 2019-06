FPÖ und SPÖ über Kurz‘ Wahlplakate empört

Kickl: „Mehrheit der Bevölkerung will Türkis-Blau“

Auch der Ex-Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) meldete sich am Dienstag via Facebook zu Wort: „Herr Kurz, es ist ganz einfach! Wenn Sie Angst vor Rot-Blau haben, kann Ihnen geholfen werden. Wir gehen einfach den populären gemeinsamen Reformweg, den Sie vor Kurzem auf Druck der alten ÖVP verlassen haben, nach der Wahl weiter“, schrieb Kickl zur türkisen Warnung vor Rot-Blau. Ein solche Fortsetzung der (infolge der Ibiza-Affäre von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache) beendeten Koalition „würde sich doch auch die Mehrheit der Bevölkerung wünschen“, meinte Kickl.