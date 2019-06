Mit 73 km/h (!) zu zweit auf E-Scooter unterwegs

Nicht schlecht dürften Polizisten am Montagnachmittag in Wien-Döbling gestaunt haben, als sie im Zuge einer Schwerpunktaktion einen E-Scooter-Fahrer vorbeibrausen sahen - und das mit beachtlichen 73 statt der erlaubten 25 km/h, die als Höchstgeschwindigkeit für derartige Gefährte gelten. Damit nicht genug, befand sich neben dem 40 Jahre alten Lenker auch noch eine 31-Jährige auf dem E-Scooter. Polizisten nahmen die Verfolgung auf, hielten den Verkehrssünder an und kassierten 850 Euro an Sicherheitsleistung von ihm. Doch wie heißt es so schön: Man trifft sich immer zweimal … Was mit E-Scootern erlaubt ist und was nicht, erklärt die Polizei Wien übrigens in einem eigens aufgenommenen Video (siehe oben)!