Anstieg bei den Opfern: Vier Tote auf den Straßen

Am Pfingstwochenende 2019 (von Freitag 0 Uhr bis einschließlich Pfingstmontag 24 Uhr) kam es auf steirischen Straßen zu insgesamt 92 Verkehrsunfällen. Dabei wurden in Summe 109 Personen verletzt. Auch bei den Verkehrstoten gab es einen Anstieg zu verzeichnen. War im Vorjahr noch ein Todesopfer zu beklagen, so kamen dieses Jahr vier Menschen ums Leben.