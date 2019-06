Bieber fordert Cruise auf Twitter zum Kampf heraus

Was hinter der Kampfansage steckt, war zunächst nicht bekannt. Tom Cruise reagierte bisher nicht auf den Tweet. Bieber fragte, wer den Kampf ausrichten möchte und wandte sich an Dana White, den Präsidenten des MMA-Veranstalters Ultimate Fighting Championship (UFC). Der irische Käfigkämpfer Conor McGregor reagierte auf den Tweet von Bieber und bot an, den Kampf auszurichten.