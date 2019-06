Wertvollste Marken: Amazon stößt Google vom Thron

Red Bull nicht mehr unter Top 100

Der heimische Energydrink-Hersteller Red Bull befindet sich nun das zweite Mal in Folge nicht mehr unter den Top-100-Marken, ist aber in einem Sonderranking für Softdrinkhersteller auf Platz zwei hinter Coca-Cola vertreten. Gegenüber 2018 legte Red Bull deutlich an Wert zu: Der Markenwert stieg um elf Prozent auf 13,2 Milliarden Dollar (rund 11,7 Milliarden Euro).