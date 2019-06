Der Stiegl Bierkutscher

In unseren Augen liegt Erfolg nicht darin, möglichst viel zu tun. Sondern die richtigen Dinge zu tun. Und das, was man tut, dafür mit Herz und Seele. Für uns ist Bier ein Sinnbild der Entspannung: der Hektik dieser Welt eine Absage zu erteilen. Einen ganz besonderen Moment zu erleben, in dem du die Welt und die Zeit um dich herum vergessen kannst. Wir wollen, dass du das schmeckst. Wir wollen, dass du dir die Zeit nimmst, um dein Stiegl-Bier genießen zu können. Genau so, wie wir uns die Zeit nehmen, um unser Versprechen „Braukunst auf höchster Stufe“ einzulösen. Denn so viel Zeit muss sein. Beim Brauen wie beim Genießen.