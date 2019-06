„Eurodog“-Ausstellung: Die Hunde kommen!

Hundefreunde aufgepasst: Jedes Jahr ist die „Eurodog“ in einem anderen Land zu Gast – heuer ist Österreich an der Reihe. Bei der von der „Krone“ präsentierten Messe in Wels werden von 14. bis 16. Juni immer am Vormittag die Vierbeiner aus 64 verschiedenen Nationen bewertet, am Nachmittag werden die schönsten Hunde der Ausstellung prämiert. Besonders wichtig ist den Veranstaltern die Sicherheit der Tiere. Freiwillige werden das Gelände abgehen und kontrollieren, ob Hunde in heißen Autos zurückgelassen wurden, ein Veterinärteam wird sich Halsbänder, Leinenstopps und Maulkörbe ansehen. Alle anwesenden Hunde benötigen außerdem eine gültige Tollwutimpfung, um aufs Gelände zu kommen.