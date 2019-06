Ab 21 Jahren: Neue Diskothek in Wiener Innenstadt

Akuell laufen die Bauarbeiten noch auf Hochtouren. Am Freitag, den 14. Juni, soll ab 20 Uhr in der neuen Diskothek aber bereits gefeiert werden. Einlass ist ab 21 Jahren. „Es wird kein Club, sondern eine richtige Diskothek, wie man sie von früher kennt“, erzählt Andreas Prix, in der Szene auch unter „Prixi“ bekannt, der für die neue Location verantwortlich ist.