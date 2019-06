Flugzeuge landeten statt München am Airport Linz

Der Linzer blue danube airport in Hörsching ist am Montagabend zum Ausweichflughafen für München geworden. Insgesamt neun überwiegend aus Italien anfliegende Passagiermaschinen sind dorthin umgeleitet worden. Rund um 19 Uhr sind sie gelandet, berichtete der Flughafen. Grund für die ungeplante Ausweichroute waren Unwetter in Bayern. Oberösterreich blieb von diesen zum Glück verschont.