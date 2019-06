Thiem: Foto mit Trophäe zahlte das Dinner

Ein Gourmet-Tempel in der Nähe der prunkvollen Avenue des Champs-Élysées. Das Who is Who der Pariser Gesellschaft verkehrt im César. Popstar Shakira, die PSG-Kicker rund um Neymar und Kylian Mbappé zählen zu den Stammgästen, unterschriebene Fotos der Celebrities hängen an den Wänden. Seit Sonntag auch ein Bild von Dominic Thiem. Der Chef des Szenetreffs gilt als großer Tennisfan, schrieb das Thiem-Team an. „Wenn Dominic mit der Trophäe zu mir ins Lokal kommt, lade ich euch alle ein!“ (Thiem fand für seine Trophäe auch anderweitige Verwendung, zu sehen im Video oben).